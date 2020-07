‘Deze reclamespotjes zijn Trumps enige kans’

Waarom gooit het Republikeinse campagneteam het tegenwoordig over deze boeg? Dat leggen buitenlandredacteuren Thijs Wolters en Frank van Vliet uit in de podcast ‘Trump vs. Biden – de strijd’. Verder gaat het deze aflevering over de ommezwaai van Trump in de coronacrisis en de omstreden federale troepen die Trump ongevraagd naar Democratische steden stuurt om BLM protesten neer te slaan.

Kan Trump echt weigeren om het Witte Huis te verlaten als de verkiezingsuitslag tegenvalt? Hier zinspeelde de Amerikaanse president op in een interview met Fox News. Hoe serieus is rapper Kanye West met zijn gooi om het presidentschap en wat voert Joe Biden eigenlijk uit in zijn kelder? „Het programma van de Democraten lijkt wel uit een ander tijdperk, alles draait om Trump, Trump, Trump”, aldus Van Vliet.

