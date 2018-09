VIDEO: Team17 onthult de eerste beelden van Flockers. Nu is duidelijk dat je in de game een kudde schapen door een slachthuis leidt en ondertussen puzzels oplost. Daarbij riskeer je de arme schapen op bloederige wijze te vermoorden in een soort macabere twist op Lemmings. Het komt dan ook als geen verbazing dat de game is ontsproten aan het brein achter de Worms-games.