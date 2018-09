Twee handen op een geblindeerd raam

Normaal

Je bent zo normaal geworden als een fruitverkoper langs de kant van de weg, zo normaal als een politie-agent met zijn 'zie-ik-een-reden-om-geld-van-deze-blanke-mevrouw-af-te-kloppen-vandaag' grijns, zo normaal als de overvolle taxibusjes met de platgedrukte gezichten van je tientallen landgenoten als sardientjes in een blikje tegen het raam. Je bent zo normaal geworden. Je zou een prullenbak kunnen zijn. Een stoplicht. Of een palmboom.

Verbaas

Ik verbaas me niet meer over jou. Ik verbaas me niet meer over jouw blote, beschadigde voeten, je ingevallen wangen en je gescheurde kleren. Over je zachte klopjes tegen het raam. Je smekende gezicht. Ik kijk je vaak niet eens meer aan.

Vandaag

En ik weet dan ook niet waarom vandaag zo anders was. Ik weet niet wat er vandaag verschilde van de honderden dagen dat ik jou al zag. Of eigenlijk niet meer zag.

Waarom je vandaag je gezicht zo hard tegen het geblindeerde raam drukte dat je adem een witte waas op datzelfde raam achterliet. Waarom je vandaag zo stralend je witte tanden bloot lachte toen je één van mijn dochters ontwaarde. Waarom je precies vandaag je hand op het raam drukte. Mijn dochter met je grote, verdrietige ogen smeekte op jou te reageren. Mee te gaan in jouw kennelijke spel. Ik weet niet waarom mijn dochter toen haar hand op jouw hand legde, jou zonder iets te zeggen misschien wel minutenlang recht aankeek. Hand op hand, twee handen op het geblindeerde raam. Gescheiden van elkaar, maar toch verbonden door het kind zijn. Een klein zwart handje, een klein wit handje en een wereld van verschil.

Even stil

Waarom jullie toen opeens allebei heel hard moesten lachen en je je hand gebruikte om handkusjes op het raam te plakken. Die mijn dochter gretig van je aannam en op haar beurt weer terug plakte. Ik weet niet waarom mijn wereld even stil stond in die paar minuten dat ik jullie schouwspel bekeek. Het schouwspel dat eindigde met een natte afdruk van jouw mond op het raam. Dat eindigde met jou, rennend op je blote voeten naar de veilige zijkant van de straat omdat het licht op groen sprong. Je bovenlichaam naar mijn dochter achter haar geblindeerde raam gedraaid om te kunnen blijven zwaaien. En zij zwaaide hard terug, ook al kon je dat niet meer zien.

Geld

Ik weet niet waarom je me vandaag niet eens om geld vroeg. En ik weet niet waarom ik vandaag wel keek. Je echt zag.

Waarom ik voor de eerste keer mijn raam wel open draaide. Mijn hand uit het raam stak en je vroeg terug te komen. Je wat geld gaf en intussen met opzet probeerde je niet aan te kijken, omdat je anders de tranen in mijn ogen zou zien.

Waarom

Ik weet alleen dat ik me afvroeg waarom ik zo gewend kan zijn aan een kind, niet ouder dan een jaar of vijf, dat alleen op straat leeft. Waarom ik me niet meer om je verbaas. Waarom ik je vaak niet eens meer zie en waarom ik eigenlijk niet eens meer kijk.