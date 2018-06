Baan bij BBC voor dj Tiësto

Dj Tiësto krijgt vanaf 25 april een maandelijkse show op de radiozender, zo meldt de dj uit Breda op zijn Twitter vrijdag.

Hij is niet de enige Nederlander die de aandacht trok van de populaire zender. Nicky Romero maakte eerder ook deel uit van BBC Radio 1's talentenpoule In New DJs We Trust.

In Nederland is Tiësto elke zaterdagnacht te horen op 3FM met zijn programma Tiësto's Club Life. Overigens is die show ook te horen op radiozenders in onder meer Argentinië, Australië, Brazilië, Denemarken, Egypte, Frankrijk, Duitsland, Rusland en Amerika.