Burgemeester Winsum biedt excuses aan

Volgens de burgemeester is ten onrechte de suggestie gewekt dat de familie niet zou willen meewerken aan een oplossing of dat ze het proces hebben vertraagd. Tijdens een „zeer indringend gesprek” bleek dat familie diep geraakt was door de wijze waarop Michels reageerde op vragen over mogelijk te nemen stappen.

De burgemeester liet vrijdag weten juridische onteigening te overwegen als er niet snel overeenstemming zou komen. „Dat als gevolg van mijn uitspraken de familie in een kwaad daglicht wordt geplaatst is onterecht. Ik bied daarvoor de familie mijn excuses aan”, zei Michels. Hij hoopt dat de partijen er in goed overleg zo snel mogelijk uit komen, zodat de noodweg kan worden aangelegd.