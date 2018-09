Meppel doet aangifte tegen Wilders

De overige raadsleden waren verhinderd, maar doen later op eigen gelegenheid aangifte, aldus Jadib. De politieke kleur van de raadsleden loopt uiteen van VVD, CDA, D66, PvdA tot de lokale partij Sterk Meppel.

Volgens Jadib wil politiek Meppel zo een signaal afgeven dat Wilders een grens heeft overschreden, met zijn omstreden uitspraken op de verkiezingsavond over minder Marokkanen.

Eerder deze week nam de Meppelse raad al een motie van afschuw en treurnis aan. ,,Nu gaat het over Marokkanen, morgen over Turken, dan over Surinamers en dan weer over Joden. (..) Nu is het moment om een grens te trekken en een duidelijke boodschap af te geven tegen dit soort discriminatie", zo staat te lezen in de tekst van de motie.

Onlangs deed ook het voltallige college van Nijmegen al aangifte tegen de PVV-leider.