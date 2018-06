Tot 10 jaar geëist voor megasmokkel coke

De straatwaarde van deze vangst bedraagt meer dan een half miljard euro. De drie mannen zijn aangeklaagd voor het plegen van voorbereidingshandelingen en de invoer van deze grote partij cocaïne. „Een dergelijk transport is niet je eerste transport”, concludeert de aanklager. „Criminelen die zich bezighouden met de import van dergelijke grote partijen cocaïne, moeten wel eerder cocaïne geïmporteerd hebben.”

Het enorme cocaïnetransport kwam op 8 oktober 2012 aan in de haven van Antwerpen. Het werd vervoerd door een vrachtschip uit Ecuador. Een container met 'fruit' waar de drugs in waren verstopt, was bestemd voor een bedrijf in Zoetermeer.

Bij een controle door de Belgische douane bleek dat onder de lading bananen rechthoekige pakketten cocaïne verstopt lagen. In totaal werden er 6985 pakketten geteld met een gewicht van 8032 kilo. De vangst van 8000 kilo cocaïne is voor zover bekend de op een na grootste vangst ooit in Europa gedaan.