Zakkenrollers overspoelen de Nederlandse straten en evenementen

Amsterdam - Nederland wordt overspoeld door zakkenrollers. In het eerste halfjaar werden 6500 aangiften van diefstal gedaan door slachtoffers van wie hun telefoon, portemonnee of zonnebril werd gestolen. Dat is een stijging van bijna veertig procent in vergelijking met 2022 toen dat nog 4664 keer gebeurde.

Rondreizende bendes weten waar en wanneer drukke evenementen zijn om toe te kunnen slaan. Ⓒ ANP / HH