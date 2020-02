’Verkeersinfarct’ door karretje vol smartphones

Simon Wreckert had op elk van zijn 99 gehuurde Android smartphones Google Maps geactiveerd. Dat zorgde voor een vuurrode streep op Google Maps in de straten waar hij een wandelingetje maakte. Een virtuele file, terwijl er geen auto te bekennen was.

Wreckert wilde daarmee aantonen wat de gebreken zijn van de algoritmes die Google gebruikt voor zijn filemeldingen en kaartendienst en tegelijkertijd laten zien hoeveel ruimte een auto eigenlijk inneemt.

Ⓒ Screenshot YouTube

„Data worden gezien als de wereld zelf, terwijl zij eigenlijk slechts cijfertjes zijn”, zegt de kunstenaar tegen de website Vice.com.