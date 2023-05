NS tegen festivalbezoekers: houd laatste reis in de gaten

Sommige bevrijdingsfestivals gaan langer door. Dat is bijvoorbeeld het geval in Groningen, waar rapper Kraantje Pappie werd toegevoegd aan de line-up. De hiphopartiest treedt op tussen 00.00 en 01.00 uur. Vanwege het slechte weer werd het terrein in Groningen vrijdagmiddag tijdelijk ontruimd. Later werd het programma weer hervat.

Eerder vrijdag werd ook het bevrijdingsfestival in Zwolle tijdelijk stilgelegd vanwege het slechte weer.

„Check de reisplanner voor vertrek”, luidt het advies van de NS.