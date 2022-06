Rutte: geen haast met extra koopkrachtmaatregelen

Rutte ziet met name brood in het voorstel van PvdA en GroenLinks om mensen die zorgtoeslag ontvangen, dit najaar eenmalig 500 euro extra te geven. „Dat zou nog dit jaar kunnen lukken”, denkt hij. „Wij wijzen dat niet af maar er zitten wel technische aspecten aan.”

De premier denkt ook niet dat het nodig is er al voor de zomer een besluit over te nemen. De gemeenten zijn nog maar net begonnen met het uitkeren van de 800 euro aan inkomenssteun voor de armste huishoudens die eerder was beloofd. Hij schat in dat de ergste nood daarmee nu wordt verlicht. „Dat zal waarschijnlijk ook niet voldoende zijn”, geeft de premier toe. Er moet meer gebeuren, „maar het is niet zo dat je dat per se morgen moet doen.”

Het is niet de bedoeling om „dingen vooruit te schoppen”, benadrukt Rutte. Maar het kabinet wil goed uitzoeken of de voorstellen vanuit de oppositie uitvoerbaar zijn en of er financiële dekking voor is. Het wil geen beloftes doen die niet kunnen worden waargemaakt. De oppositie reageert fel op de opmerkingen van de premier: veel partijen willen dat het kabinet wél nu ingrijpt en ervoor zorgt dat de financiële pijn voor huishoudens wordt verzacht.

Over een van de voorstellen vanuit de linkse oppositie kan Rutte al wel uitsluitsel geven. „Een huurbevriezing gaat niet meer”, aldus de premier.