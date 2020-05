Vicepresident Pence houdt afstand van Trump om corona

Volgens de zegsvrouw is het ook aan Pence om te besluiten of hij weer dicht bij Trump kan komen. De vicepresident ontbrak op een persconferentie van Trump, hoewel hij maandag weer aan het werk was gegaan in het Witte Huis nadat hij het weekend in thuisisolatie was geweest.

Eerder was al bekend dat medewerkers in de vleugel van het Witte Huis waar het kantoor van de president zich bevindt, voortaan een mondkapje moeten dragen. De maskerplicht geldt niet als mensen achter hun bureau aan het werk zijn. Zij moeten dan wel de richtlijnen voor sociale afstand tot hun collega’s in acht nemen. Onlangs was ook een medewerker van Trump positief getest.

Fauci in isolatie

Pence leidt het speciale coronateam van het Witte Huis. Volgens Trump is er bij zijn vicepresident geen besmetting vastgesteld. Drie topleden van het coronateam zijn in zelfisolatie na mogelijk contact met geïnfecteerden, onder wie de belangrijkste adviseur over besmettelijke ziekten, Anthony Fauci.

Via een videoverbinding waarschuwde Fauci de Senaat voor een te snelle heropening van het land. De virusexpert vreest anders nieuwe corona-uitbraken, terwijl de huidige al aan zeker 82.000 mensen in de VS het leven heeft gekost. Wereldwijd gaat het om 288.000 doden.