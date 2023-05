Is dit de reden waarom de politie weer naar Maddie McCann zoekt?

Het Arade-stuwmeer, een plek in het zuiden van Portugal op zo’n 50 kilometer van de plaats waar McCann het laatst werd gezien, werd volledig uitgekamd. Daarbij zouden verschillende stukjes textiel zijn gevonden die mogelijk aan de zaak te linken zijn. Deze worden momenteel nog onderzocht in een lab.

Brieven

Hoe de politie erbij kwam om het stuwmeer te doorzoeken, werd niet toegelicht. Men wist wel dat Christian Brückner regelmatig bij het meer rondzwierf. De 46-jarige Duitser wordt gezien als hoofdverdachte in de verdwijningszaak van McCann. Brückner is een veroordeelde pedofiel die in de Algarve-regio woonde tijdens de verdwijning van McCann in 2007. Maar vanuit de gevangenis blijft hij ontkennen dat hij iets met de zaak te maken heeft. Hij zou zelfs al verschillende brieven hebben geschreven waarin hij zijn onschuld uitschreeuwt tegenover de wereld. In de bizarre brieven beweert Brückner dat de aanklagers „een monster” van hem proberen maken.

Rij stenen als gedenkplaats

Vermoedelijk is het feit dat Brückner regelmatig bij het stuwmeer werd gespot niet de enige reden waarom daar een nieuwe zoekactie werd opgezet. Dat blijkt uit het opvallende verhaal van een Brits gepensioneerd koppel. Ralf en Ann, zoals de twee genoemd willen worden, hebben al vele jaren een vakantiehuis in de Algarve-streek, niet ver van het meer. Ook in het jaar van de verdwijning van McCann gingen ze er op vakantie.

„Het was rond Kerstmis toen we samen naar het meer trokken. Ann, onze dochter, onze hond en ik”, vertelt Ralf aan de Daily Mail. Zeven maanden eerder was Madeleine als vermist opgegeven, een verhaal dat uitgebreid in de media was verschenen. „Onze dochter liep voor ons uit en plots riep ze iets naar ons: Snel, kom kijken! Iemand moet hier zijn gestorven”, gaat Ralf verder. „Toen we vervolgens bij het meer kwamen, zagen we een rij stenen die zich uitstrekte in het water. Op de laatste steen stond een boeket van verse witte lelies. Toen we dichterbij kwamen zagen we dat er tussen de bloemen ook een foto stond van Madeleine.”

„Er lag geen briefje bij. Het was allemaal heel vreemd.” Ann vult aan: „Toen we het vonden dacht ik: Zou iemand Madeleine hier in het water hebben gedumpt en dan teruggekomen zijn om een gedenkplaats voor haar te maken?” Toen ze zag waar de politie de afgelopen dagen aan het zoeken was, herinnert Ann zich direct het bizarre beeld van toen. „Ik kreeg kippenvel toen ik de locatie van de zoekactie zag. Het was exact de plaats waar de rij stenen naar wees.”

Het koppel nam meteen contact op met de Portugese politie na hun ontdekking, maar kreeg nooit antwoord. Ze verdrongen het naar achter in hun geheugen. Maar toen drie jaar geleden Brückner op de proppen kwam als hoofdverdachte, haalden Ralf en Ann hun verhaal toch nog eens boven. De Duitse politie bleek wel geïnteresseerd. „Ze wilden alles weten wat we hadden gezien en vroegen zelfs om in Duitsland een verklaring te komen afleggen”, aldus Ann. Het stuwmeer was voordien enkel doorzocht door een Spaans privédetectivebureau dat was ingehuurd door de familie McCann, maar nu, zestien jaar na de gebeurtenissen, heeft dus ook de politie de plaats die Ann en Ralf aanwezen doorzocht.