’Vet’ fenomeen: de kapsalon viert twintigste verjaardag!

Patat, shoarma, tomaat, komkommer, knoflooksaus, sambal en gesmolten kaas. Dé ingrediënten waarmee El Aviva de harten veroverden van snack beminnend Nederland, ondanks dat deze maaltijd ruim 1800 calorieën telt.

De eigenaar van de shoarmatent, Dervis Bengü, maakte in 2003 eigenlijk gewoon wat lekkers voor zijn buurman in een kapperszaak, Nataniël ’Tati’ Gomes. Dit viel zó goed in de smaak dat Bengü direct door hem werd gevraagd een nieuwe te maken. Hij besloot de lekkernij toen ’kapsalon’ te noemen, vertelt hij tegenover OPEN Rotterdam.

De vette hap is inmiddels ook over de grens geliefd. Zo is de kapsalon te koop in België, Indonesië en Suriname. Ook zouden een aantal snackbars in Berlijn de kapsalon verkopen en dook de Rotterdamse snack op tijdens een food-festival in New York.

Jaren geleden heeft Bengü geprobeerd patent aan te vragen op zowel het recept als de naan, maar dit is niet gelukt. Een goudmijn is de kapsalon dus niet geweest.

In 2019 ontstond er veel ophef over de kapsalon. Rotterdammers waren woest nadat een een grillroom- en shoarmazaak aan de Overtoom in Amsterdam claimde dat zij de uitvinder waren van de calorierijke snack. Met een groot bord werd het aangeprezen als ’Amsterdam speciality Real Kapsalon’.

De eigenaar van de Amsterdamse zaak zei later tegenover AT5 niet te weten dat het gerecht oorspronkelijk uit de Maasstad kwam. „Meer bedrijven promoten het als specialiteit uit Amsterdam. Maar misschien kun je zeggen: de kapsalon komt uit Rotterdam, maar wij in Amsterdam maken het gerecht beter”, aldus de Amsterdamse eigenaar.

