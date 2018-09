Meer executies wereldwijd door Iran en Irak

China staat nog steeds bovenaan. Hoewel Peking officieel geen cijfers geeft, meent Amnesty dat in dat land jaarlijks duizenden mensen worden terechtgesteld.

Als China buiten beschouwing wordt gelaten, steeg het aantal officiële executies van 682 in 2012 naar 778 in het afgelopen jaar in 22 landen. In Iran en Irak werd een einde aan het leven gemaakt van respectievelijk 369 en 169 veroordeelden. Die landen eindigden daarmee achter China op de tweede en derde plaats. „Irak en Iran hebben zich in 2013 van een ongehoord moorddadige kant laten zien”, concludeert Amnesty.

Saudi-Arabië en de Verenigde Staten staan in de lijst op de vierde en vijfde plek met respectievelijk 79 en 39 terechtstellingen, gevolgd door Somalië dat 34 levens van veroordeelden beëindigde.