Welkome afwisseling

Ooit gaf de beroemde acteur die in Se7en en The Shawshank redemption speelde, zelf gestalte aan God. In de komedie Bruce Almighty (2003) geeft hij op creatieve wijze antwoord aan een televisiepresentator die allerlei boze vragen heeft voor de Heer. Nu gaat Freeman in deze docu-reeks zélf op zoek naar meer religieus begrip.

Met zijn kenmerkende donderstem praat hij niet alleen met mensen die hun leven hebben gewijd aan het geloof, maar ook met wetenschappers, antropologen en archeologen. „Ik heb waanzinnig veel geleerd over andere volkeren en hun manifestaties van geloof”, vertelt Freeman door de telefoon vanuit Los Angeles. „Mijn eigen overtuigingen zijn er alleen maar sterker van geworden.”

Gelovig zou de bijna 80-jarige acteur zichzelf niet noemen. Ook al groeide hij op in het zuiden van Amerika in Memphis, Tennessee waar de Heer haast meer huizen heeft dan McDonald’s drive-thru’s. „Mijn moeder speelde piano in de kerk en soms mocht ik mee. Toch heb ik altijd getwijfeld, ik ben niet per se gelovig. Wat ik absoluut wel ben is een spiritueel persoon. Ik merk dat ik reageer op het leven op aarde, op de veranderende seizoenen en alle bestaande wezens om me heen. Ik voel me sterk verbonden met onze planeet.”

Twee seizoenen van The story of God hebben geen verandering in gebracht in zijn eigen overtuiging. „Er zijn zoveel verschillende manieren op deze wereld waarop mensen hun spiritualiteit uiten, dat ik achterbleef met een gevoel van: bij mij zit het wel goed. Net zoals iedereen met wie ik sprak daar ook zelf van overtuigd was.”

In elke van de drie nieuwe afleveringen neemt Freeman een thema onder de loep. Meeste indruk maakte de ontmoetingen die hij had voor de aflevering The Chosen One. „Over mensen die op een of andere manier zijn uitverkoren een specifieke taak te verrichten. Zo sprak ik met een 9-jarig jongetje uit Minnesota dat door Boeddhistische monniken wordt erkend als de reïncarnatie van een oude Tibetaanse lama. En met evangelist Kenneth Bae die in Noord-Korea werd opgepakt en jaren in een werkkamp gezet. Met zijn gepreek zou hij de regering omver hebben willen helpen.”

Van de kennismaking met een opperhoofd van de Sioux-indianen is Freeman nog steeds vol. „Binnen zijn gemeenschap is hij de uitverkorene. Sinds zijn twaalfde heeft hij een heilige rol in de Standing Rock Indian Reservation in North Dakota, waar ze keihard strijden tegen de aanleg van de Dakota Access Pipeline.” De pijplijn die ruwe olie moet vervoeren en die president Trump ondanks alle protest versneld wil aanleggen, wordt binnen het reservaat gezien als een giftige zwarte slang die hun gronden en water dreigt te vervuilen.

„Arvol Looking Horse legde me uit hoe Moeder Aarde een bron van leven is, niet een bron om op te gebruiken. In een droom die hij had als kind, kwam zijn grootmoeder tot hem om te vertellen wat zijn roeping was: het beschermen van zijn volk. Die boodschap heeft hij sindsdien heel serieus genomen.”

In de drie delen die goed gepland zijn maar die niet volgens een vooraf vaststaand script verlopen, stelt Freeman als relatieve reli-leek veel vragen. Dat die nooit dom klinken komt enerzijds door een goede voorbereiding, anderzijds door zijn stem en grote gestalte die direct gezag inboezemen. „Ik voelde me vrij alles te vragen wat in me opkwam. Het werden ook snel meer gesprekken dan dat ik een interview afnam. Natuurlijk probeerde ik ook geen onnozele vragen te stellen. Met domheid en slecht gemaakt huiswerk verdoe je iedereens tijd.”

Hij ziet The story of God als een fijne afwisseling van zijn reguliere Hollywood-films. „Daar ligt alles tot in detail vast in het script. Nu kon ik vrijelijk gesprekken voeren. Het voelde als een bord pasta nadat je jaren bonen hebt gegeten. Ik blijf genieten van bonen hoor, maar soms moet je je dieet een beetje afwisselen.”