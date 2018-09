PvdA gaat 'moedig voorwaarts'

Daar spraken PvdA-leider Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman met lijsttrekkers en bestuurders van lokale afdelingen. De PvdA verloor fors bij de raadsverkiezingen van vorige week en raakte in diverse grote steden haar eerste positie kwijt.

Volgens Slikker was er op zich tevredenheid over de manier waarop de verkiezingscampagne is aangepakt, maar uiteraard niet over het resultaat. Een aantal kaderleden vindt dat de PvdA zich in de landelijke coalitie met de VVD meer moet profileren. De positie van Samsom of Spekman staat niet ter discussie.

Tijdens de bijeenkomst, volgens de PvdA een reguliere bijeenkomst, werd ook vooruitgeblikt naar de Europese verkiezingen van 22 mei.