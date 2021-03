Ministerie: prikpauze AstraZeneca duurt mogelijk langer dan twee weken

Afgelopen week liet de EMA nog weten dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico’s, omdat er in Europa slechts enkele tientallen gevallen van trombose en embolie gemeld zijn. Ons land hield zich daar ook aan vast, totdat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zondag aan het begin van de avond met een klemmend advies kwam om de inzet van AstraZeneca te pauzeren. Dat was naar aanleiding van zes nieuwe zeldzame gevallen van trombose, die gepaard gaan met bloedingen vanwege een verlaagd aantal bloedplaatjes, die in Denemarken en Noorwegen gemeld werden.

Verbazing

Het tijdstip waarop het ministerie de stillegging van AstraZeneca bekendmaakte, pas om 23.00 uur, zou de wenkbrauwen kunnen doen fronsen. „Maar we moesten er na dat CBG-advies wel even over vergaderen”, zegt een VWS-woordvoerder. „En tegelijkertijd moesten we het ook echt zondag bekendmaken, zodat organisaties nog de kans zouden hebben om mensen af te bellen. Maandag zouden de vaccinatiestraten voor AstraZeneca tenslotte gewoon weer opengaan.”

Ondertussen is het advies van de EMA om gewoon verder te gaan met het vaccineren met AstraZeneca nog niet aangepast door die organisatie. Het risicobeoordelingscomité PRAC komt maandag wel bijeen. De organisatie is al in combinatie met onder meer het CBG aan het onderzoeken of er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aandoeningen en het vaccin. „Op dit moment is er geen aanleiding om het standpunt zoals dat donderdag is gepubliceerd te wijzigen”, zegt Sabine Straus, voorzitter van de PRAC tegen de NOS. „Ik was enigszins verwonderd over het advies van het CBG, aangezien ons onderzoek nog loopt.”

Vacinatieprogramma

Vaccinoloog Ben van der Zeijst liet maandag weten te verwachten dat het met een sisser zal aflopen. „Elke dag zijn er in Nederland enkele honderden mensen die trombose krijgen, dit lijkt me gewoon toeval, ook al is de combinatie van trombose met bloedingen wel wat raar.” Hij kan zich voorstellen dat het ministerie het even wil laten uitzoeken. „Al mag ik toch hopen dat het korter dan twee weken gaat duren. Anders is het heel ingrijpend voor het vaccinatieprogramma.”

Maar dat is onzeker. Want hoewel demissionair coronaminister De Jonge eerder op maandag in het tv-programma Goedemorgen Nederland aangaf goede hoop te hebben dat de vaccinatiecampagne hiermee geen grote vertraging oploopt, meldt het ministerie aan De Telegraaf er rekening mee te houden dat de pauze langer dan twee weken gaat duren.

Van der Zeijst denkt ook dat het resolute besluit van Nederland mede veroorzaakt is door het slechte imago van AstraZeneca. „Mensen willen liever een ander vaccin, omdat de klinische studies wat rommelig zijn verlopen, er productieproblemen waren en de werkzaamheid duidelijk lager is dan bij Pfizer en Moderna. Dan is het misschien maar verstandig om het extra goed uit te laten zoeken, zodat het vertrouwen van de burger in het middel wat kan toenemen.”