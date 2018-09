Inval groot drugslab in bedrijfspand

Op het moment van de inval waren drie mannen uit Tilburg en een man uit Zaltbommel aan het werk in het drugslab, dat was gevestigd op de bovenste verdieping van het bedrijfspand. De Zaltbommelaar is de eigenaar van het bedrijf. Even later werd ook de andere eigenaar, een man uit Poederoijen, aangehouden.

In het lab trof de politie 420 liter BMK aan. Dat is een noodzakelijk bestanddeel om synthetische drugs, zoals amfetamine, XTC, LSD, te vervaardigen. Met deze hoeveelheid kan zo'n 600 kilo amfetamine gemaakt worden.

In Brabant zijn de afgelopen tijd veel dumpingen geweest. De politie onderzoekt of die met dit laboratorium in verband gebracht kunnen worden.