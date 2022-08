WOII-veteranen niet naar herdenking oorlog door Schiphol-chaos en corona

Dat bevestigt een woordvoerster van de stichting Best Defense Foundation, vanuit Washington. ,,We hebben inderdaad besloten ze niet te laten afreizen”, meldt ze De Telegraaf. ,,De chaos op de luchthaven in Amsterdam willen we deze mensen niet aandoen. Het is te veel voor ze.”

Ook het risico dat de overgebleven veteranen die meededen aan Market Garden, een geallieerd offensief gericht tegen de Duitsers in september 1944, een coronabesmetting oplopen, wil de organisatie niet nemen. ,,We vinden hun gezondheid veel belangrijker, en dit risico willen we ook niet nemen.”

De veteranen dienden onder andere bij de 8e Airborne-divisie die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de brug over de Waal bij Nijmegen probeerde over te steken. De stichting hoopt dat bij een volgende editie de omstandigheden beter zijn. ,,We hopen er volgend jaar weer bij te zijn”, zegt ze optimistisch.