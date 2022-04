Premium Het beste van De Telegraaf

Chemische wapens in ’laatste slag’ om Marioepol? ’Russen verspreiden met drone giftige stoffen’

Door Onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Soldaten van de uitgeroepen pro-Russische DNR-republiek in Marioepol. Ⓒ ANP / SIPA USA

MARIOEPOL - Is de ’laatste slag’ om de omsingelde havenstad Marioepol in het zuiden van Oekraïne ophanden? Rusland liet al eerder de indruk wekken dat de stad gevallen was, maar naast raketten en mogelijk de inzet van giftige stoffen per drone wordt ook de propagandastrijd keihard uitgevochten.