Historica schreef ode aan de ’sleurhut’ Caravan ooit elitair en nu een typisch Hollandse hobby: ’Het is niet suf, maar hip’

Marchien den Hertog verklaart onze liefde voor de caravan: „Nederlanders hechten erg aan vrijheid en aan vakantie.” Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Met de caravan op vakantie, het is en blijft de Hollandse hobby bij uitstek. Nergens is de caravandichtheid zo groot als in Nederland. Een op de negen mensen gaat op stap met de sleurhut, zoals de kampeerwagen minachtend wordt genoemd door wie ’kerrevennen’ als toppunt van burgerlijkheid ziet. Toch was dit van oorsprong een tijdverdrijf voor avonturiers en adellijke lieden, schrijft historica Marchien den Hertog in haar boek Een thuis op wielen. „Hoog tijd voor eerherstel van de sleurhut.”