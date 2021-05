Zes toeristen positief getest op tweede Fieldlab-proefvakantie

De tweede Fieldlab-proefvakantie vond plaats op Gran Canaria. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Zes van de in totaal 189 Fieldlab-proefvakantiegangers hebben vrijdagnacht en zaterdagochtend te horen gekregen dat ze positief zijn getest. De rest is zaterdagmiddag teruggevlogen van Gran Canaria naar Nederland. „Er zijn zes personen (uit drie reisgezelschappen) met een positieve testuitslag”, aldus een woordvoerder uit naam van TUI en Corendon. „Hoewel dit onaangenaam nieuws voor hen was, gaat het goed met ze en we zijn in contact. Om absolute zekerheid te hebben over de testresultaten, zal er nog een tweede test plaatsvinden.”