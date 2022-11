Kamerleden bezorgd over ’gruwelijke misdaad’ in Polen: ’Nu hoofd koel houden’

Politiek Den Haag houdt het hart vast nu Russische raketten zouden zijn ingeslagen in de Poolse plaats Przewodów, net over de grens met Oekraïne. Mogelijk gaat het om afzwaaiers. Bij de inslag zouden twee doden zijn gevallen. De Poolse regering is bijeen voor crisisoverleg.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans laat weten dat ’snelle opheldering nodig is’. „In de tussentijd: het hoofd koel houden”, meldt hij. CDA’er Boswijk spreekt van ’zorgelijke berichten’. „Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over deze zeer ernstige situatie”, laat hij via Twitter weten.

Ook GL-Kamerlid Tom van der Lee is geschrokken van het nieuws. „Het Poolse kabinet staat voor de vraag wat een proportionele reactie is. Hopelijk was het echt onbedoeld, er wordt dat ook erkend door de Russische regering, inclusief een genoegdoening.”

D66’er Sjoerd Sjoerdsma brengt via Twitter zijn condoleances over naar ’onze Poolse vrienden’. „We staan zij aan zij met Polen”, meldt hij. „Deze gruwelijke misdaad, deze Russische raketaanval, moet worden veroordeeld.”