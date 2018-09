Delegaties vertrekken na einde top

Ook EU-president Herman Van Rompuy, voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie, VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en de premiers van Denemarken en Japan hebben het World Forum in Den Haag verlaten. Eerder waren de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Franse president François Hollande en de Italiaanse premier Matteo Renzi al vertrokken.

De Amerikaanse president Barack Obama en premier Mark Rutte bleven achter voor een afsluitende persconferentie. Het is niet duidelijk waar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is. Hij is dinsdagochtend wel aangekomen voor de slotdag, maar niemand heeft hem vooralsnog zien weggaan. Ook de Britse premier David Cameron is mogelijk nog in Den Haag.

Enkele vertegenwoordigers blijven sowieso in Nederland. Zo ontvangt premier Rutte dinsdagavond president Abdullah Gül van Turkije, minister-president Nguyen Tan Dung van Vietman en minister-president John Key van Nieuw-Zeeland. Dat gebeurt in het Catshuis, de ambtswoning van de premier.

Aan de nucleaire top deden 53 landen en vier internationale organisaties mee. Ze spraken maandag en dinsdag over manieren om te voorkomen dat nucleair materiaal in handen van terroristen komt. In de slotverklaring spraken ze onder meer af de hoeveelheden nucleair materiaal zo klein mogelijk te houden, en waar mogelijk te verminderen.