Obama: buitengewoon goed werk van Nederland

Volgens de Amerikaanse president heeft Nederland de lat heel hoog gelegd voor de laatste van de nucleaire toppen, in 2016 in Chicago. „Dit was niet alleen praten, maar ook actie”, zei Obama over de top in Den Haag.

Hij liet verder weten dat het van groot belang is om het proces dat is ingezet met de nucleaire toppen, „in leven en effectief” te houden. Dat moet ertoe leiden dat de landen in 2016 nieuwe afspraken kunnen ratificeren.

Vooruitkijkend naar die top in Chicago riep Obama op om „niet achterover te leunen”. „We moeten kijken naar de zaken waarvan we weten dat we ze voor elkaar kunnen krijgen, zodat we kunnen rapporteren in 2016.” Ook riep Obama op om in de aanloop naar de volgende top ideeën te inventariseren.

Obama maakte ook nog een grapje over de video's die het Nederlandse voorzitterschap had gemaakt met daarin onder anderen Johan Cruijff en Nijntje, maar als link naar de nucleaire top ook beelden van de haven van Rotterdam, Schiphol en de kerncentrale van Petten.

„Ik kan niet garanderen dat onze video's in 2016 net zo goed zijn als die hier. Misschien dat wij niet zo creatief zullen zijn als Mark en zijn team”, aldus Obama. Vervolgens kreeg hij van Rutte officieel de voorzittershamer overhandigd.