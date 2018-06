Arrestanten Petten vermoedelijk snel vrij

De betogers mochten niet bij de kernreactor staan omdat in het gebied een noodbevel van kracht was. Aanleiding was een bezoek van afgevaardigden van de Nuclear Industry Summit. De demonstranten gaven geen gehoor aan het verzoek van de politie weg te gaan, waarop de mobiele eenheid (ME) de groep heeft opgepakt.

De demonstranten zijn in de eerste plaats tegen kernenergie, maar protesteerden ook tegen het feit dat afgevaardigden van de nucleaire industrie bijeen zijn op het moment dat in Den Haag de nucleaire top plaatsvindt. „Terwijl in Den Haag de politici praten over de vermindering van nucleaire materialen en het tegengaan van de verspreiding van nucleaire technologie, hebben in Amsterdam de CEO's van de belangrijkste kernenergiebedrijven plannen gemaakt voor de verdere verspreiding van die materialen en technologie”, verklaarden ze.