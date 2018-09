Ultrarechtse leider Oekraïne omgebracht

Volgens het ministerie is Moezytsjko gedood tijdens een confrontatie met speciale troepen van de politie in een café in Rivne in het westen van Oekraïne. De ultrarechtse leider zou het vuur op de speciale troepen hebben geopend, toen die het café waren binnengekomen om hem en andere rechtsradicalen te arresteren. Volgens de Oekraïense autoriteiten leidde Moezytsjko een criminele bende.

Rusland besloot eerder dit jaar de uiterst rechtse leider te vervolgen voor gruwelijkheden in Tsjetsjenië aan het begin van deze eeuw. Moezytsjko zou toen zeker twintig Russische oorlogsgevangenen hebben gemarteld en gedood.

Leden van Rechtse Sector raakten geregeld slaags met de politie tijdens de betogingen in de hoofdstad Kiev tegen de inmiddels weggestuurde president Viktor Janoekovitsj. De groepering is voor een onafhankelijk Oekraïne, maar keert zich tegen de interim-regering die nu aan de macht is.