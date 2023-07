Jonge fitness-influencer (30) plots overleden: ’Ineens ging het heel snel’

Zijn dood lijkt geheel onverwacht. Zijn vriendin schrijft dat hij drie dagen voor zijn overlijden pijn had aan zijn nek: „totdat het te laat was.” Ze was bij hem in zijn kamer toen hij overleed: „Hij deed de ketting om mijn nek die hij voor mij had gemaakt.” Om 16.00 uur zou Lindner nog een afspraak hebben in de sportschool, daarvoor lagen ze nog wat te knuffelen. „Hij lag in mijn armen, toen ging alles veel te snel”, schrijft ze.

Het bericht heeft inmiddels bijna 290.000 likes, de steunbetuigingen stromen binnen. Fans zijn vooral geschokt en hebben warme woorden over voor Lindner. ’Rust in vrede, legende’, schrijft een fan.