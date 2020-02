Politie schiet verdachte in been bij hotel Drachten

Bij een aanhouding aan de Lavendelheide in Drachten is vanavond een verdachte in zijn been geschoten. Ⓒ Kappers Media

DRACHTEN - Bij een schietpartij in Drachten op de Lavendelheide is een verdachte bij zijn arrestatie in zijn been geschoten. Hij is gewond, maar buiten levensgevaar, meldt de politie.