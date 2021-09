Ophef op Curaçao om scholieren die naakt op drugs werden gecontroleerd

De zaak is hoog opgelopen op het eiland. Ouders en leerlingen van Marnix Cas Cora, de school waar de controle plaatsvond, klaagden online en in lokale media over de vernederende behandeling. De school bleef vanwege de ontstane commotie donderdag dicht en ook vrijdag mogen leerlingen thuisblijven. Enkele agenten die de controle hebben uitgevoerd zijn verplicht met vakantie gestuurd en ten minste één docent is geschorst. Er is inmiddels aan docenten, leerlingen en ouders nazorg geboden.

Minister-president en tevens minister van Justitie, Gilmar ’Pik’ Pisas, sprak donderdag met docenten van de school en kondigde aan dat onderzocht wordt wat er mis is gegaan. Volgens hem is duidelijk dat de controle veel te ver is gegaan. Hij begrijpt dat leerlingen en ouders hierdoor geschokt zijn.

Op Curaçao wordt vaker op scholen gecontroleerd of leerlingen drugs of wapens bij zich hebben. Het laten uitkleden van leerlingen is echter niet gebruikelijk en volgens sommige advocaten is dat ook alleen toegestaan als er zware vermoedens zijn van het bezit van drugs of wapens. Dat was afgelopen dinsdag niet het geval. Volgens leerlingen was er ook sprake van een intimiderende houding van agenten.