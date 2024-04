Moeder in BMW ramt glazen pui van kinderdagverblijf

ROTTERDAM - Een moeder die donderdagochtend haar twee kinderen kwam brengen, is met haar BMW tegen de glazen pui aan geknald van het kinderdagverblijf aan het Mariniershof in Rotterdam. „Ze is ergens van geschrokken. Remmen werd mogelijk gas geven”, aldus een woordvoerder van KindeRdam, de opvangorganisatie. Het incident liep met een sisser af. Er was alleen materiële schade, niemand raakte gewond. Wel is de leidster die op de groep stond enorm geschrokken.

© De Telegraaf De beschadigde pui van het kinderdagverblijf.