Top begonnen, maar nog zonder Obama

De tweede en laatste dag van de nucleaire top in Den Haag is dinsdag om 09.00 uur begonnen. Maar enkele belangrijke deelnemers, onder wie de Amerikaanse president Barack Obama, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande, zijn nog niet in het congrescentrum. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, is inmiddels binnen, maar kwam later dan verwacht. Zijn ambtgenoot uit Oekraïne, Andrej Desjchitsia, is nog niet gesignaleerd.