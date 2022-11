Ouders opgepakt na overlijden baby uit Gelderse Beuningen

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

BEUNINGEN - De politie heeft dinsdag de ouders van een baby uit Beuningen (Gelderland) opgepakt die vorige week is overleden. Het kindje werd op 1 november met ernstig letsel naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht, een dag later is de baby overleden.