Duizenden mensen ontvluchten huis door noodweer Australië: 9 doden

Tot dusver zijn er negen mensen omgekomen als gevolg van de overstromingen, naar verwachting zal dat dodental waarschijnlijk nog oplopen. Het meest recente slachtoffer is een vrouw van 80 jaar uit New South Wales. Zij werd gevonden in haar woning in het stadje Lismore. De overige acht zijn omgekomen door overstromingen in Queensland.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bekijk ook: Doden door noodweer in oosten van Australië

De zware regenbuien trekken dinsdag naar het zuiden. Miljoenenstad Sydney en de zuidkust moeten rekening houden met mogelijke stortregens en zware overstromingen. Ongeveer 300.000 mensen in deelstaat New South Wales moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, aldus de landelijke autoriteiten. Het regent al dagen in Sydney, meteorologen noemen deze zomer de natste van de stad in 30 jaar.

Op sommige plekken aan de oostkust is in een week tijd wel een meter regen gevallen. Daardoor zijn rivieren buiten hun oevers getreden of door dijken heen gebroken, waardoor steden zijn ondergelopen. Op plekken waar het droog is, zijn geïmproviseerde evacuatiecentra ingericht in basisscholen en recreatiecentra.