Politie zet helikopter in na ’ontvoering’, blijkt te gaan om vrijgezellenfeest

Premium Marjolein kookt over

’Dry January? Doe dat blauwe knoop-gedoe lekker in mei’

Hele volksstammen mijden momenteel de slijterij. Want het is januari en dan houden we het ’droog’ met z’n allen. Culinair redacteur Marjolein Hurkmans doet er niet aan mee. Juist nu, terwijl de regen tegen de ramen slaat en het land in lockdown is, heeft ze behoefte aan een stevige borrel. Problemat...