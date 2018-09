'Problemen verzorging voor agenten top'

„Onze leden hebben aangegeven dat 20 tot 30 procent van de agenten extreme diensten van 14 tot 17 uur moeten draaien. Dan ontbeert het hen ook nog eens in een aantal gevallen aan voldoende voedsel en er zijn onvoldoende slaapplekken voor groepen agenten”, laat Van de Kamp weten.

Er zijn situaties gemeld dat hotels vol zitten en dat een aantal collega's een slaapplek in de lobby zouden hebben, vertelt de ACP-voorzitter. „Veel leden vragen ons om hulp, omdat ze bij de politieleiding onvoldoende gehoor krijgen. Hier was vooraf al voor gewaarschuwd.”

„Diensten van 12 uur tijdens deze top is prima. Maar daarna moeten agenten rust krijgen en eten en drinken”, stelt Van de Kamp. „Dit kan echt niet. Wij gaan nu zelf proberen zoveel mogelijk politiemensen te helpen. We hebben twee hotels met 60 plekken gevonden. Die zullen we doorgeven aan de politie.”

De politie erkent dat er een aantal dingen in de interne logistiek is misgelopen. „We hebben per direct een aantal maatregelen getroffen”, laat de politie in een reactie weten. „Er zijn per vandaag infodesks ingericht in Amsterdam en Den Haag, waar politiemensen terecht kunnen voor informatie over verblijf en vervoer. Ook is er een telefoonnummer 24 uur per dag beschikbaar, waarbij direct gezocht kan worden naar passende maatregelen.”

Plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie Ruud Bik is verantwoordelijk voor NSS-operatie van de politie. „Dit is een enorme logistieke operatie, waarin ook voortdurend wisselingen optraden in het programma, zoals de uitbreiding met de G7. Het gaat om 45.000 diensten van 13.000 mensen. Dat is een enorme uitdaging. Daarom is er ook ontzettend veel aandacht en energie in gestoken. Dat het substantieel misloopt, bestrijd ik. Er werken bij ons veel mensen die zich het snot voor de ogen werken om ter plekke problemen op te lossen.”

„Ik vind dat het een vakbondsman zou sieren als hij eerst contact had opgenomen met de politieleiding en zijn reactie kenbaar had gemaakt”, reageert Bik, „omdat wij tal van voorbeelden kunnen geven waarin wij ter plekke oplossingen hebben bedacht om de problemen voor onze politiemensen op te lossen.”