Paniek bij flatbewoners Hoorn: ’Nooit zoiets meegemaakt’

Aan het begin van de vrijdagavond is de omgeving nog steeds afgezet met linten. Politie en brandweer houden tientallen nieuwsgierigen op afstand. Een brandweerman wijst in de richting van waar een enorme dakplaat naar beneden zou zijn gekomen. Te ver om te kunnen zien. Een buurtbewoner weet te vertellen dat hulpverleners alle bewoners van de bovenste verdieping van het flatgebouw naar buiten hebben geleid. Ze zouden vanavond niet terug kunnen naar hun woningen.

Op de vloer van de hal van wijkcentrum De Zaagtand zit een bewoonster huilend aan de telefoon. Binnen kijken meerdere bewoners nog steeds paniekerig uit hun ogen. Er wordt veel gebeld met familie om te kijken of er slaapplaatsen geregeld kunnen worden. Flatbewoner Omar vertelt dat de er brandweermensen aan de deur kwamen: ,,Ik moest met ons kind en mijn zwangere vrouw meteen weg. U moet binnen vijf minuten wegwezen, werd gezegd. We mochten alleen het hoognodige pakken. Vooral mijn vrouw raakte in een soort van shock door alle paniek. Het is de eerste keer dat we zoiets meemaken. Ik hoop de laatste keer. Waar we slapen vannacht, horen we geloof ik nog. Het ergste vind ik het voor mijn vrouw die zwanger is.’’