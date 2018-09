Geen overlevenden ramptoestel Malaysia Airlines

Dat stelt de luchtvaartmaatschappij in een sms aan de naasten van de passagiers. Zij werden maandag opgeroepen naar een spoedbijeenkomst te komen. In zee gestortDe Maleisische premier Najib Razak deelde maandagmiddag mee dat nooit eerder gebruikte technieken om data te analyseren hebben geleid tot de conclusie dat het vliegtuig in zee is gestort. "We moeten aanvaarden dat alle aanwijzingen erop duiden dat het vliegtuig in de zuidelijke Indische Oceaan is gestort", aldus Razak.

Het vliegtuig is ten westen van Perth neergekomen op een buitengewoon afgelegen plek in de oceaan, ver verwijderd van elke landingsplaats, aldus Razak.De premier vertelde verder dat er 'een buitengewoon uitgebreide tijdanalyse van de vlucht' is gemaakt. Het laatste signaal van het toestel is opgepikt boven de Indische Oceaan.

BrokstukkenEr zijn de laatste dagen steeds meer brokstukken waargenomen in het zuidelijke deel van de Indische Oceaan, 2.500 kilometer van Australie zowel via satellietbeelden als door zoekende marinevliegtuigen.

Al zeventien dagen is tevergeefs gezocht naar het vliegtuig van Malaysia Airlines. Vlucht MH 370 raakte op 8 maart van de radar, onderweg van Kuala Lumpur naar Peking. Nieuwe informatieDinsdag volgt een persconferentie waarbij nieuwe details zullen worden vrijgegeven.