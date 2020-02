’Landen helpen bij opvang in de regio’

Bewaking van de landsgrens kan weer belangrijk worden, stelt onderzoeker Michiel de Weger. Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Een meerderheid van Nederland wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen. De politiek mengt zich veelvuldig in het asielvraagstuk, maar de instroom indammen blijkt in de praktijk veel lastiger. Waar zitten de moeilijkheden?