Drie Nederlanders gepakt in Antwerpen met vuurwapen en vermoedelijk explosief

Of het drietal een aanslag wilde plegen, wordt nog onderzocht. Het OM denkt dat ze lid zijn van een criminele organisatie. Ze werden in de nacht van zondag op maandag aangehouden op de Franklin Rooseveltplaats in Antwerpen.

Rond de haven van de Vlaamse stad woedt al lange tijd een drugsoorlog, met aanvallen over en weer van rivaliserende bendes.

