LIVE | 6 procent heeft antistoffen tegen coronavirus

Van de Engelsen heeft inmiddels zo’n 6 procent antilichamen tegen het coronavirus. Onderzoekers stellen dit na een bloedtest bij ongeveer 100.000 personen.

Volgens de grootschalige studie van het Imperial College in Londen hebben zodoende ongeveer 3,4 miljoen Engelsen antistoffen tegen het coronavirus. Waarschijnlijk hebben ze voor eind juni een coronavirusinfectie gehad, aldus de universiteit.

De wetenschappers benadrukken wel dat er nog veel onbekend is over het virus, zoals de vraag of het hebben van antilichamen beschermt tegen toekomstige besmettingen.

Volgens de studie is het percentage personen met tegenstoffen vooral hoog in Londen, waar 13 procent van de mensen positief testte op antilichamen. Jonge volwassenen tussen 18 en 24 jaar testten ruim twee keer zo vaak positief (8 procent) als mensen met een pensioengerechtigde leeftijd tussen 65 en 74 jaar (3 procent). Ook gezondheidswerkers en allochtonen worden harder dan gemiddeld getroffen. Het percentage voor medewerkers in verpleeghuizen met patiëntencontact was 16 procent. Bij mensen met een zwarte huidskleur had 17 procent antistoffen.

’Honderden doden door misinformatie corona’

In april ontstond een rel nadat de Amerikaanse president Donald Trump had geopperd dat het innemen of injecteren van desinfectiemiddelen zoals bleek zou kunnen helpen. „Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, aldus Trump. „Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Experts waarschuwden na Trumps opmerkingen die niet in de praktijk te brengen. „Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. „Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.” De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, zag zich genoodzaakt om mensen te waarschuwen de suggestie van Trump niet op te volgen.

