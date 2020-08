LIVE | ’Honderden doden door misinformatie corona’

Misinformatie over het nieuwe coronavirus heeft in de eerste drie maanden van dit jaar aan zeker 800 mensen wereldwijd het leven gekost, stellen onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, aldus de Britse omroep BBC. Zo’n 5800 personen belandden in het ziekenhuis als gevolg van onjuiste informatie die onder meer op sociale media circuleert.

Veel van de doden vielen nadat zij de uiterst giftige alcoholvariant methanol of schoonmaakmiddelen op alcoholbasis hadden ingenomen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde al dat misinformatie over het coronavirus zich net zo snel verspreidt als het virus zelf. Complottheorieën, geruchten en culturele stigma’s zouden bijdragen aan het hoge aantal doden en gewonden.

Slachtoffers volgden adviezen op die in hun ogen niet van legitieme medische informatie te onderscheiden waren. Zo deden er adviezen de ronde om grote hoeveelheden knoflook of vitaminepillen naar binnen te werken om besmetting te voorkomen. Sommige slachtoffers zouden koeienurine hebben gedronken nadat zij hadden gelezen dat dat kon helpen. Allemaal handelingen die „mogelijk ernstige gevolgen” voor de gezondheid kunnen hebben, aldus de wetenschappers achter de studie.

Trump

In april ontstond een rel nadat de Amerikaanse president Donald Trump had geopperd dat het innemen of injecteren van desinfectiemiddelen zoals bleek zou kunnen helpen. „Het desinfectiemiddel schakelt het in een minuut uit”, aldus Trump. „Is er een manier waarop we zoiets kunnen doen door het te injecteren? Bijna als een schoonmaak.”

Experts waarschuwden na Trumps opmerkingen die niet in de praktijk te brengen. „Bleekmiddel inhaleren zou het allerergste voor de longen zijn”, zei John Balmes, een longarts uit San Francisco. „Niet eens een lage hoeveelheid is veilig. Het is een totaal ridicuul concept.” De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, zag zich genoodzaakt om mensen te waarschuwen de suggestie van Trump niet op te volgen.

