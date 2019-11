Jonge arts kampt vaker met burn-outklachten

De jonge generatie heeft ook meer dan voorheen en meer dan hun oudere collega’s, moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Zo’n 18 procent van de leeftijdsgroepen tot 35 jaar en tussen 36 tot 45 jaar heeft hier problemen mee.

Wat opvalt volgens de onderzoekers is dat het taboe op coaching het hoogst is onder de jongste generatie, terwijl juist zij er mogelijk het meest aan zouden kunnen hebben. Elf procent van de zorgverleners onder de 35 geeft aan dat het werken aan je persoonlijke ontwikkeling met een coach, door zijn of haar collega’s wordt gezien als een zwaktebod.

Aan het onderzoek deden ruim 2000 zorgverleners als medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen mee.