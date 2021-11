Premium Het beste van De Telegraaf

Coronarellen in Den Haag gaan wereld over: ’Nederlanders dachten dat ze voorgoed van maatregelen verlost waren’

Door Vincent Lengkeek

Bild opent met de ’vernielde ramen voor het centraal station’ in Den Haag. Ⓒ ANP JEROEN JUMELET

DEN HAAG - Dat de coronacijfers rap toenemen en Nederland weer in een gedeeltelijke lockdown gaat, is ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Internationale media berichten volop over de zorgwekkende Nederlandse coronacijfers. Ook de beelden van de rellen rond de persconferentie gaan de wereld over.