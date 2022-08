Hoeveel burgers vonden reeds de dood in Oekraïne sinds uitbreken van de oorlog?

Binnenland

In Kerkrade opgepakte verdachte oorlogsmisdaden Syrië ontkent

De 34-jarige man die afgelopen mei in Kerkrade werd opgepakt op verdenking van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd in Syrië in 2013, ontkent in alle toonaarden. Mustafa A. zou aan de kant van het Syrische regime hebben gestaan en oorlogsmisdaden hebben gepleegd.