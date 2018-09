Illegale Nigeriaan makkelijker teruggestuurd

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) en de Nigeriaanse minister van Buitenlandse Zaken, Aminu Bashir Wali, hebben een zogenoemd Memorandum of Understanding getekend. Naast afspraken over de terugkeer van vreemdelingen is daarin opgenomen dat beide landen elkaar meer gaan helpen bij de bestrijding van illegale immigratie.

Nederland helpt het Afrikaanse land daar momenteel al mee. Zo is er iemand van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in het land gestationeerd om de lokale immigratiedienst les te geven in het herkennen van valse documenten. Om landen zo ver te krijgen dat ze hun onderdanen weer terugnemen als ze hier geweigerd zijn, biedt Nederland vaak dit soort hulp als een soort ruilmiddel aan. Onlangs sloot Teeven al overeenkomsten met Rwanda en Burundi.