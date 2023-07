Bizarre tweet van Britse politie zorgt voor woede bij nabestaanden van overleden meisje

Azra Kemal overleed in juli 2020 in Kent, in het zuidoosten van Engeland, toen de wagen waarin ze samen met een vriend zat ’s nachts in brand vloog op de snelweg. De twee stopten op een brug op de vluchtstrook, waarna Kemal in het duister over een afsluiting stapte. De jonge vrouw had echter niet gezien dat zich daar een gat bevond, en viel naar beneden. Ze overleefde de val niet.

De politie kwam ter plaatse, en ging in het duister op zoek naar Kemal. Dat ze haar „binnen de 90 minuten” vonden, was blijkbaar reden genoeg om trots te zijn, want ze kondigden het nieuws op sociale media aan met een afbeelding uit de film ’Top gun’, waarin twee personages elkaar een high five geven.

„Een drukke ochtend, maar met de wonderen van moderne technologie zijn we erin geslaagd om een overleden persoon binnen 90 minuten te identificeren (...). Geweldig teamwerk”, stond erbij. In een ander bericht werd een foto van de drone die gebruikt werd gevierd met het bijschrift ’crackingbitofkit’ (vrij vertaald: ’leuk stukje materiaal’).

„Onaanvaardbaar”

Tot woede van haar moeder, die de aankondiging nu – na afloop van het onderzoek naar het politieonderzoek – „afgrijselijk” en „onaanvaardbaar” noemt. „Ik kon niet geloven dat professionele politieagenten elkaar schouderklopjes zouden geven na de dood van mijn dochter”, aldus Nevres Kemal. „Dat is meer dan ongevoelig, dat is onaanvaardbaar. Waar zaten ze met hun gedachten?”

Om het lijden van Nevres Kemal nog erger te maken, werd het lichaam van haar dochter na haar dood ook misbruikt door David Fuller, een necrofiel die werkte als conciërge in het ziekenhuis waar het lichaam van Azra onderzocht werd. De man misbruikte tussen 2008 en 2020 102 lichamen in verschillende ziekenhuizen in de regio.