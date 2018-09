Strengere voorwaarden voor repareren AOW

De aanvrager moet voortaan niet alleen verplicht verzekerd zijn, maar ook in Nederland werken. Ook moet hij in het verleden 5 jaar verplicht verzekerd zijn geweest en 5 jaar in Nederland hebben gewerkt. Bovendien gaat de minimum inkooppremie omhoog.

De AOW-inkoopregeling is in 1957 vooral gemaakt voor Nederlanders die repatrieerden uit de toenmalige overzeese rijksdelen. Ze moest voorkomen dat deze mensen in behoeftige omstandigheden zouden komen doordat ze te weinig AOW hadden opgebouwd. Dankzij de regeling konden zij tegen een minimumpremie hun ontbrekende AOW-jaren inkopen.

Volgens Klijnsma was het niet de bedoeling om mogelijk te maken dat mensen die maar kort in Nederland blijven tegen een minimumbedrag alle ontbrekende AOW-jaren inkopen en dan terugkeren naar hun land van herkomst. Dat gebeurt nu in beperkte mate, maar kan door de groeiende migratie toenemen, verwacht de staatssecretaris. De AOW-kosten zouden dan fors kunnen stijgen.

Het wetsvoorstel van Klijnsma gaat voor advies naar de Raad van State. Het moet per 1 juli van dit jaar in werking treden met terugwerkende kracht. Dat betekent dat aanvragen die vanaf nu worden ingediend volgens de nieuwe regels worden behandeld.