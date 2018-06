Wolfsen voor rechter

De familie voelde zich in de zomer van 2011 genoodzaakt uit de Utrechtse Vinex-wijk Leidsche Rijn te vluchten nadat zij te maken hadden met buurtterreur. Zo werd hun auto in de brand gestoken en was er sprake van brandstichting en het bekladden van de woning van het gezin.

Raadsman mr. Yehudi Moszkowicz en de rechter-commissaris zullen aan Wolfsen onder andere vragen stellen over de vermeende beloftes die Wolfsen aan het gezin zou hebben gedaan. Moszkowicz eist namens de familie een bedrag van ongeveer 70.000 euro voor de materiële en immateriële schade.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");